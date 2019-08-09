Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ вырос в июле, и прогноз профицита на конец 2019 года повышен. Об этом говорится в июльском выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Как уточняется, в июле структурный профицит ликвидности увеличился на 0,4 трлн рублей до 2,7 трлн. В частности, это было связано с размещением в банковские депозиты средств внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования) и поступлением ликвидности в результате реализации мер по повышению финансовой устойчивости отдельных кредитных организаций, поясняют в ЦБ. Кроме того, банки РФ привлекли значительный объем средств по операциям Федерального казначейства, в том числе около 100 млрд рублей было размещено в банки посредством возобновившихся операций «валютный своп» (до этого они проводились в декабре 2018 года).

«Ожидая снижения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 26 июля 2019 года, банки, как и месяцем ранее, формировали высокое предложение средств на депозитных аукционах Банка России в первой половине периода усреднения. Крупные клиентские операции в отдельные дни способствовали росту требований банков по депозитам постоянного действия Банка России. После принятого решения по ключевой ставке банки вновь увеличили остатки на своих корсчетах и снизили объем депозитов в Банке России, что несколько уменьшило размер профицита ликвидности на начало августа», — добавляют в ЦБ.

Описывая ситуацию с валютной ликвидностью, регулятор указывает, что «спред ставок в сегментах «валютный своп» и МБК (базис) продолжил уменьшаться, в июльском периоде усреднения составив 8 базисных пунктов в среднем (в июньском периоде усреднения: 17 б. п.). Снижению, как и прежде, способствовал сезонно низкий приток валюты по текущему счету платежного баланса при сохранении высоких цен на нефть и, соответственно, высоких покупок валюты в рамках бюджетного правила».

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года повышен Центробанком с 3—3,3 трлн до 3,2—3,5 трлн рублей в связи с притоком средств в результате операций по повышению финансовой устойчивости отдельных кредитных организаций.



Напомним, что в июле ЦБ стал практически единоличным владельцем Московского Индустриального Банка, приобретя выпуск его акций на 128,7 млрд рублей. О намерении докапитализировать МИнБанк на эту сумму регулятор объявил ранее в указанном месяце, сообщив также и о плане докапитализировать Вокбанк на 2,73 млрд рублей.

