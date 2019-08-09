Промсвязьбанк привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующее постановление № СЗ-59-ЮЛ-19-14833/3110 было вынесено Банком России 19 июля 2019 года и вступило в силу 9 августа, свидетельствует информация на сайте регулятора.

ПСБ как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях, распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю.

Согласно данным ЦБ, банку назначен штраф.



По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.