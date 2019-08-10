Банк «Открытие» после проведенной Центробанком санации нарастил кредитный портфель на 350 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного бизнеса банка Виктор Николаев в ходе делового пресс-завтрака на чемпионате России «Лесоруб XXI века» в Архангельской области.

«За год после прохождения финансового оздоровления банк нарастил свой кредитный портфель на 350 миллиардов рублей. И уже за первое полугодие мы выдали 307 миллиардов рублей кредитов», — сказал он.

По его словам, рост портфеля клиентов privat-банкинга составил 24 млрд рублей. «Мы также активно и значимо представлены на рынке эмиссии и облигации. С нашим участием в первом полугодии было размещено 107 миллиардов рублей облигационных займов. У нас порядка 7 тысяч активных клиентов и юридических лиц, активы корпоративного бизнеса банка «Открытие» составляют 731 миллиард рублей», — отметил он.

ЦБ в августе 2017 года объявил о санации группы банка «Открытие», месяц спустя — об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2019 года завершился процесс объединения «Открытия» и Бинбанка. Объединенный банк «Открытие» на 99,9% контролируется ЦБ.