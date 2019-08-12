Новикомбанк заключил договор о финансировании с лизинговой компанией «ТрансФин-М». Размер кредитной линии составил 3,7 млрд рублей.

«Средства будут направлены на приобретение предметов лизинга с целью их дальнейшей передачи в финансовую и/или операционную аренду лизингополучателям», — уточняется в релизе банка.

«ТрансФин-М» — один из лидеров в своей отрасли, и мы рады оказать поддержку реализации ключевых проектов компании», — отметила, комментируя сделку, председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Компания «ТрансФин-М» учреждена в 2005 году негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние». По итогам 2018 года входит в пятерку лидеров рынка лизинга в России по размеру портфеля. Помимо лизинга «ТрансФин-М» предоставляет услуги по оперированию железнодорожным подвижным составом на базе дочерних предприятий. Компания реализует стратегию финансирования «первой и последней мили на железной дороге», при этом осуществляя диверсификацию в смежные с железнодорожной отрасли.



Новикомбанк по итогам первого полугодия 2019 года заключил соглашения о финансировании промышленных предприятий на сумму 174 млрд рублей.