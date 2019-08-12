Наблюдательный совет Совкомбанка на заседании 12 августа рекомендовал направить 2,3 млрд рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет, говорится в материалах кредитной организации.

«Рекомендовать общему собранию акционеров распределить часть нераспределенной прибыли 2015 года и принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям банка в размере 2,3 миллиарда рублей в денежной форме», — сказано в сообщении.

Набсовет также рекомендовал общему собранию акционеров банка определить до 26 сентября список лиц, имеющих право на дивиденды, а выплатить их планируется до 8 октября.