Прибыль группы «Открытие» по итогам первого полугодия оказалась выше ориентиров на весь 2019 год

Банковская группа «Открытие» по итогам первого полугодия 2019 года получила чистую прибыль в размере 33,4 млрд рублей, что почти в 19 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года (1,8 млрд). Такие данные промежуточной консолидированной отчетности по МСФО приводятся в релизе «Открытия».

Операционный доход группы (без учета обесценения активов) по итогам первого полугодия составил 72,8 млрд рублей (плюс 45,9% к аналогичному периоду прошлого года). Рост операционного дохода группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, увеличением объемов комиссионного и торгового доходов.

Чистый процентный доход составил 30,8 млрд рублей. При этом чистая процентная маржа банка «Открытие» (его доля в чистом процентном доходе группы — 79,4% по итогам первого полугодия) снизилась до 3,2% (с 3,7% по итогам 2018-го). На динамику маржи оказал влияние рост стоимости фондирования, обусловленный увеличением доли срочных средств физических лиц в структуре клиентских привлечений.

По итогам первого полугодия группа получила чистый торговый доход в 12,4 млрд рублей (по итогам первого полугодия 2018-го был чистый торговый убыток в 14,3 млрд). Основной объем чистого торгового дохода был получен от операций с иностранной валютой и ценными бумагами.

Чистый комиссионный доход за полгода равнялся 11,4 млрд рублей (плюс 60,6% год к году). На динамику чистого комиссионного дохода оказало влияние присоединение Бинбанка с учетом значительного роста клиентской базы группы. Чистая комиссионная маржа банка «Открытие» выросла до 1,9% (с 1,3% за 2018 год).

Операционный результат по страховой деятельности по итогам первого полугодия 2019 года составил 5,8 млрд рублей (6 млрд за аналогичный период прошлого года). «Основным драйвером роста бизнеса стала интеграция деятельности СК «Росгосстрах» с банковской группой «Открытие», что обеспечило значительный рост страховой премии по договорам личного страхования и страхования жизни. Доля моторного страхования в портфеле СК «Росгосстрах» сократилась на 13%, что при доле компании на рынке ОСАГО в пределах 12% позволяет контролировать убыточность данного вида страхования на приемлемом уровне», — отмечают в «Открытии».

Полугодовой операционный результат по пенсионной деятельности составил 7,6 млрд рублей (10,8 млрд за аналогичный период прошлого года).

«Прибыль группы «Открытие» по итогам первого полугодия оказалась выше ориентиров на весь 2019 год. Мы завершили процесс консолидации всех бизнесов и вышли на прибыльность в каждом из основных сегментов нашей деятельности: банковском, страховом и пенсионном. Банк «Открытие» — флагманский актив группы — успешно завершил процедуру санации. Теперь мы имеем динамично развивающийся универсальный банк, успешно работающий как с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами. «Росгосстрах» сохраняет лидирующие позиции на страховом рынке, группа «Открытие» остается одним из главных игроков на пенсионном рынке, активно развивается наш брокерский бизнес. Хорошие финансовые показатели по итогам первого полугодия 2019 года создают все предпосылки для достижения амбициозных целей, стоящих перед группой в ближайшие два года», — комментирует президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам первого полугодия 2019 года увеличились на 21,6% до 2 трлн 674,6 млрд рублей в основном за счет присоединения Бинбанка и роста кредитного портфеля. Доля банковского бизнеса в совокупных активах группы — 72,5% (1 трлн 940,2 млрд рублей), пенсионного — 21,8%, страхового — 5,7%. В структуре активов на 30 июня инвестиции в ценные бумаги составили 38,1%, ссуды клиентам за вычетом резервов — 31,2%, ссуды банкам и прочим финансовым организациям — 10,1%.

Кредитный портфель группы до вычета резервов по итогам первого полугодия 2019 года увеличился на 47,2% до 967,6 млрд рублей, в том числе корпоративный — на 42,9% до 725,7 млрд, розничный — на 61,9% до 241,9 млрд. Основными драйверами роста розничного портфеля стали потребительское кредитование (42,9% от розничного портфеля группы) и ипотека (48,4%).

Доля кредитов с просрочкой более 90 дней — 7,3% на 30 июня 2019 года (9,6% на 31 декабря 2018-го). Показатель покрытия просроченной задолженности резервами — 188,2%.

Объем средств клиентов (основной источник фондирования для группы с долей 62,2% от обязательств) достиг по итогам полугодия 1 трлн 387,4 млрд рублей, увеличившись на 62,4% в основном за счет роста объемов привлечения от физических лиц в связи с интеграцией Бинбанка. Объем средств физлиц составил 902 млрд рублей (плюс 71,3% за полгода), юридических лиц — 485,4 млрд рублей (плюс 48,1%).



Общий норматив достаточности капитала группы («Базель») составил 14,7% на 30 июня 2019 года (12,3% на конец 2018 года). Регулятивный капитал группы равен 338,5 млрд рублей (248,4 млрд на 31 декабря 2018 года).