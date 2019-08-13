«ФК Открытие» может сократить выдачу кредитов на 5—7% после введения ПДН (предельно допустимой нагрузки на заемщика, вводится с 1 октября. — Прим. ред.), сообщил в интервью РБК председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Может быть, сократим 5—7% своих выдач. Мы на этом рынке игрок молодой: хотя уже находимся в топ-7 по выдачам, но объективно пока в разы отстаем от тех, кто занимает первое и второе места. У нас есть амбиции по наращиванию портфеля, поэтому на нашу политику с точки зрения продаж и завоевания доли рынка определенное влияние будет, но достаточно ограниченное», — сказал Задорнов.

По его словам, ПДН заметно охладит аппетиты основных игроков, так как применение новых требований к резервированию на 3—4% снижает рентабельность этого бизнеса.

Глава «Открытия»: повышение НДС было ошибкой Разумнее было отдать налоги людям и бизнесу.

Также Задорнов добавил, что экономический рост, отсутствие новых санкций, снижение стоимости денег могут привести к снижению средней ставки по ипотеке до 8% к 2020 году.

«По экономическому росту я должен сделать оговорку: важно, чтобы не только в России, но и в мире не произошло каких-то серьезных негативных событий на горизонте 2020—2021 годов. Грубо говоря, чтобы мировая экономика не встала. А сейчас никто не даст такой гарантии, потому что объективно ситуация в глобальной экономике пока развивается достаточно плохо», — пояснил глава «ФК Открытие».