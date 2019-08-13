Чистая прибыль OTP Group в России (с учетом онлайн-проекта Touch Bank) по итогам первого полугодия 2019 года составила 3,2 млрд рублей, что на 9% превышает показатель за первое полугодие прошлого года. Такие данные приводятся в релизе российского ОТП Банка, распространенном во вторник, 13 августа.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 15% в рублевом выражении до 3,4 млрд рублей, чистые процентные доходы — на 8% до 12,3 млрд.

«Кредитный портфель банка вырос на 19% и превысил 153 млрд рублей, при этом объем розничных кредитов увеличился за год на 21% до 139,1 млрд рублей, а корпоративных — на 3% до 14,3 млрд рублей. Рабочий кредитный портфель в рублевом выражении увеличился на 24% до 131,7 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, снизилась с 15,3% до 14,1%.

Объем привлеченных клиентских средств составил 101,3 млрд рублей, продемонстрировав рост на 23% год к году, при этом объем корпоративных депозитов вырос на 85% до 26,5 млрд рублей, а розничных депозитов — на 12% до 66,1 млрд.

Показатель достаточности капитала (норматив Банка России Н1.0) по состоянию на 1 июля 2019 года составил 16%.

«Нам удалось добиться улучшения всех ключевых показателей в первом полугодии и улучшить показатель чистой прибыли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо финансовых показателей, нам удалось реализовать ряд ключевых инфраструктурных и реорганизационных проектов, которые позволят нам и в дальнейшем улучшать внутреннюю эффективность и повышать уровень услуг, оказываемых нашим клиентам», — комментирует президент ОТП Банка Илья Чижевский.



Согласно материалам ОТП Банка, чистая прибыль OTP Group в России по итогам 2018 года без учета эффекта нового стандарта резервирования МСФО 9 и результатов Touch Bank составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 700 млн по сравнению с 2017-м. С учетом новых стандартов резервирования и результатов Touch Bank размер чистой прибыли OTP Group в России за прошлый год достиг 3,8 млрд рублей. Так, убыток проекта Touch Bank равнялся 1 млрд рублей, дополнительные резервы, сформированные в рамках МСФО 9 в связи с пересмотром макроэкономического прогноза на 2019—2021 годы, — 1,8 млрд.

