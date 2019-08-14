Американский инвестор Чарльз Райан, который предложил банку «Восточный» 41,2 млн долларов, или 2,6 млрд рублей, за 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG), «готов изучить новую и непубличную информацию, которая обосновала бы более высокую стоимость актива», без нее 41,2 млн долларов отражают справедливую стоимость акций, сообщают «Ведомости».

Ранее банку, перешедшему под контроль Артема Аветисяна и его партнеров, покупатель и его предложение не понравились: и. о. предправления Вячеслав Арутюнян счел это попыткой давнего знакомого Майкла Калви — основателя фонда Baring Vostok — помочь ему и написал Райану, что банк намерен возместить «ущерб» не только от отступного, но и от других совершенных при Baring сделок, поэтому цена в предложении должна отражать сумму в 3,7 млрд рублей; также «Восточный» просил Райана подтвердить источники средств на сделку, так как «не может провести оценку правоспособности и источников платежеспособности компании».

Принимая решение о покупке акций IFTG, Райан следовал своему стандартному инвестиционному подходу: оценить стоимость актива и предложить за него «разумную» цену, рассказал он «Ведомостям», покупка доли в IFTG относится к «нормальной области интересов и бизнес-отношений» консорциума американских технологических инвесторов Parus Marine; также Райан рассчитывает предоставить «Восточному» всю стандартную информацию по KYC (know your client — «знай своего клиента») после того, как банк подтвердит предложение и стороны перейдут к заключению договора.

Банк «Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд рублей
Банк «Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд рублей

Банк считает, что акции стоят дороже.

Что касается дополнительных расходов, которые понес банк, то это внутреннее дело его самого и его акционеров, полагает Райан и просит Арутюняна уточнить, сохранятся ли деловые отношения между дочерними компаниями IFTG и банком, если обе стороны считают их взаимовыгодными (IFTG владеет долями в финансовых компаниях ITI Capital и ITI Funds, маркетплейсе Finvale и стартапе в сфере эквайринга 2can & iBox), в предварительном предложении Райан писал, что у активов IFTG «сильные операционные результаты и они могут сохранить конкурентоспособность».

Райан давно знаком с Калви, и оба много лет являются частью российского инвестиционного сообщества, работа в России часто приводила Райана к соинвестированию в компании вместе с фондом Калви, рассказывает Райан, но прежде всего характеризует свои отношения с Baring Vostok «как форму равной конкуренции: в одних случаях я побеждал, а в других проигрывал».