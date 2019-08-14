Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Тамбовкредитпромбанка без подтверждения. Ранее у финучреждения действовал рейтинг на уровне «ruB+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отказом банка от актуализации рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — отмечается в сообщении.

Тамбовкредитпромбанк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. По данным «Эксперт РА», на 1 июля 2019-го размер нетто-активов банка по РСБУ составил 2,5 млрд рублей (303-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), величина собственных средств — 499 млн, прибыль после налогообложения за первое полугодие 2019-го — 9 млн.