За месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне, но это не уберегло их от финансового краха. К такому выводу пришли аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщают «Известия» . Рейтинги, которые были присвоены российским банкам крупнейшими агентствами, зачастую ошибочны, сообщается в исследовании. В своих отзывах специалисты рейтингового рынка игнорировали неформальные сигналы, слухи, сообщения СМИ, но зачастую неформальная информация оказывалась более достоверной, чем официальные рейтинги крупнейших агентств.

Оценки агентств, согласно законодательству, — это мнение о финансовой устойчивости той или иной организации, прокомментировали в Центробанке. Причины отзыва у кредитных организаций удостоверений ЦБ могут быть связаны не только с ухудшением их кредитоспособности, а, например, с отмыванием денег, уточнили в регуляторе. В Банке России в целом не согласны с тем, что зачастую рейтинги присуждаются некорректно.

В исследовании РЭУ приводятся следующие примеры. За месяц до начала санации «ФК Открытие» S&P и Moody's оценивали его бумаги как рискованные, при этом лишь последнее присвоило банку «негативный» прогноз. Те же агентства выставили Промсвязьбанку схожие оценки без предположений об отрицательном развитии. Национальные агентства «АКРА» и «Эксперт РА» оценивали состояние «Открытия» и Промсвязьбанка как умеренно рискованное. Такой уровень в РЭУ считают относительно хорошим, поскольку он не предполагает, что организация близка к дефолту.

Своевременно спрогнозировать кризис агентствам удалось лишь в двух случаях: при оценках Азиатско-Тихоокеанского Банка и Международного банка Санкт-Петербурга, когда Fitch и S&P присвоили им дефолтные рейтинги, отметили в РЭУ.

В «Эксперт РА» сообщили, что у рейтингов категории «В» фактическая вероятность дефолта на трехлетнем горизонте превышает 20%, в категории «ССС» и ниже — более 30%. Санация «Открытия» и Промсвязьбанка не считается дефолтом в соответствии с интерпретацией всех рейтинговых агентств, поскольку банки продолжили исполнять свои обязательства перед вкладчиками, уточнили там.

По мнению экспертов, к оценкам международных агентств следует относиться со значительной долей скепсиса, так как российский финансовый сектор — это не единственный пример несостоятельности их оценок. Инсайдерская информация, которая иллюстрирует реальное положение дел в компании, агентствам недоступна. Оценщики вынуждены ориентироваться на данные, которые им предоставляют сами организации. Зачастую отчетность фальсифицируется, как и происходило в российском банковском секторе, а методология агентств не позволяет выявить такие искажения.