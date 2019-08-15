Чистая прибыль Банка непрофильных активов (банк «Траст») по итогам первого полугодия 2019-го составила 6,2 млрд рублей по РСБУ, следует из релиза финучреждения.



Положительный финансовый результат был получен благодаря основной деятельности банка по управлению и реализации активов.

«В первом полугодии мы усилили команду менеджеров БНА, что положительно отразилось на эффективности работы банка. БНА закончил полугодие с положительным финансовым результатом. Также банк продолжает реализовывать стратегию, целью которой является максимизация возврата средств акционеру», — заявил президент — председатель правления Банка непрофильных активов Александр Соколов.