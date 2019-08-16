Бывший председатель правления банка «Москва» Игорь Сиротинин подал жалобу на решение Арбитража Москвы, который отклонил иск о признании незаконным приказа Центрального банка РФ об отзыве у организации лицензии, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение столичного арбитража от 8 июля. Суд тогда посчитал, что Банк России при принятии решения об отзыве у банка «Москва» лицензии на осуществление банковских операций действовал в соответствии с требованиями законодательства и в пределах полномочий.

Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Москва» Ранее АСВ оценило объем своих выплат по страховому случаю РАКБ «Москва» в 358 млн рублей.

Регулятор 14 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации.

Такое решение было принято в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Также ЦБ сообщил о нарушениях в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».