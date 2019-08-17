В подмосковном Краснознаменске открылся новый офис Промсвязьбанка. Отделение расположено по адресу: ул. Краснознаменная, д. 12, следует из релиза финучреждения.



«ПСБ предоставит клиентам полный спектр финансовых услуг, например открытие вклада, получение кредита и кредитной карты», — отмечается в сообщении.

Военнослужащие Краснознаменска смогут оформить военную ипотеку или рефинансировать ее, открыть зарплатную карту или получить кредит по льготной ставке.

Режим работы офиса: вторник — суббота с 10:00 до 19:00, без перерыва. Воскресенье и понедельник — выходные дни.