Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 апреля по 30 июня 2019 года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в IV квартале 2019 года. Во всех категориях кредитов зафиксирована неоднородная динамика ПСК, свидетельствуют данные регулятора.
В частности, во II квартале по сравнению с I кварталом текущего года повысилось значение ПСК по кредитам на новые автомобили, а на подержанные — снизилось. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.
Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства
|
Автотранспортное средство
|
Средняя ПСК за I квартал 2019 года, %
|
Средняя ПСК за II квартал 2019 года, %
|
С пробегом до 1 тыс. км
|
12,925
|
12,96
|
С пробегом свыше 1 тыс. км
|
17,744
|
17,603
Потребкредиты с самым маленьким (до 30 тыс. рублей) и самым большим (свыше 300 тыс.) лимитом кредитования подешевели, но в категории от 30 тыс. до 300 тыс. рублей наблюдалось повышение средней ПСК.
Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за I квартал 2019 года, %
|
Средняя ПСК за II квартал 2019 года, %
|
До 30 тыс.
|
22,121
|
21,76
|
от 30 тыс. до 300 тыс.
|
23,033
|
23,147
|
Свыше 300 тыс.
|
23,064
|
22,283
В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) значения ПСК в основном выросли, а снижение зафиксировано по коротким (на срок до года) кредитам в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей и по самым небольшим (до 30 тыс. рублей) кредитам, выданным на сроки свыше года.
Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за I квартал 2019 года, %
|
Средняя ПСК за II квартал 2019 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
16,87
|
17,93
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
18,806
|
17,843
|
Свыше 100 тыс.
|
17,578
|
17,932
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
12,828
|
12,456
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
12,688
|
13,327
|
Свыше 100 тыс.
|
13,713
|
13,96
В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование в основном отмечено снижение средней ПСК, однако небольшие краткосрочные кредиты (на срок до года в сумме до 30 тыс. рублей), а также потребкредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, подорожали.
Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за I квартал 2019 года, %
|
Средняя ПСК за II квартал 2019 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
30,349
|
30,484
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
17,896
|
17,853
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
16,215
|
15,902
|
Свыше 300 тыс.
|
11,801
|
10,848
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
20,9
|
20,206
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
19,628
|
19,12
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
18,662
|
18,286
|
Свыше 300 тыс.
|
15,686
|
15,446
|
Потребкредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет
|
16,084
|
16,379
Напомним, что Банк России в этом году впервые с марта 2018-го стал уменьшать ключевую ставку, но первое снижение произошло ближе к концу II квартала — в июне (второе было в июле, оба раза ставка была снижена на 0,25 процентного пункта — до текущего уровня 7,25% годовых). В последнем (за июль) выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», опубликованном неделю назад, Банк России написал, что «в краткосрочной перспективе сохраняется потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок благодаря удешевлению банковского фондирования».
С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в IV квартале текущего года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 17,28% и 23,471% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 29,013—30,863%, по POS-кредитам — 16,608—23,909% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 14,464— 40,645% в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 21,839%.
С 24 июня 2018 года вступила в силу поправка в закон «О потребительском кредите (займе)», ограничивающая долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.
Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.
Также рассматривается вопрос о введении в течение 2019 года показателя долговой нагрузки заемщиков МФО.