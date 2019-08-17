Оренбургский банк «Русь» подал заявление в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа о вступлении в дело о банкротстве ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» не определена.

Суд 22 июля отказал в заявлении ООО «Юган-Юнион кард» о признании банкротом авиакомпании «Ютэйр». Кроме того, арбитраж 11 июня отклонил заявление ООО «Финансовая компания «Флеш лайт капитал» о введении наблюдения в отношении авиаперевозчика.

Суд в марте объединил в одно производство четыре заявления о признании банкротом авиакомпании.

Руководитель управления по работе с крупными компаниями, управляющий директор Райффайзенбанка Дмитрий Средин в феврале сообщил, что «Ютэйр» продолжает реструктуризацию долговых обязательств, которую планирует завершить к середине 2019 года».

«Компания смогла изыскать финансовые ресурсы на обслуживание облигационных займов в полном объеме, хоть и с временной просрочкой исполнения, а также на частичное погашение просроченной задолженности перед кредиторами. Переговоры с банками носят конструктивный, рабочий характер, что создает благоприятную почву для дальнейшего совместного поиска оптимальных путей выхода из сложившейся ситуации», — отметил эксперт.

Авиакомпания сообщила, что «находится в постоянном диалоге с банками-кредиторами в формате конференц-звонков, двусторонних встреч, в том числе с участием представителей акционеров «Ютэйр», а также многосторонних совещаний, в частности в Министерстве транспорта РФ».