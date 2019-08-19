Банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы, рассказали «Известиям» в кредитных организациях.

Промсвязьбанк планировал ввести комиссию с 1 июня, но до сих пор плата за переводы через СБП со счетов и дебетовых карт клиентов не взимается. Появление платных переводов в банке «Ак Барс» могут отложить до 1 января 2020-го, а пока проводится дополнительный анализ рынка и изучаются различные финансовые модели. ЦБ до конца года не взимает комиссию с кредитных организаций, скорее всего, операции будут бесплатны и для клиентов, пояснили в банке. В РНКО «Платежный центр», Альфа-Банке, ВТБ и Тинькофф Банке ответили, что на данный момент операции бесплатны и менять тарифы пока не планируется.

Пока комиссии за переводы действуют только в одной из ответивших финорганизаций — СКБ-Банке. Переводы до 6 тыс. рублей в день комиссиями не облагаются, а за операции свыше этой суммы взимается 1%, уточнили в пресс-службе.

Объем переводов через Систему быстрых платежей возрос до 15 млрд рублей
Объем переводов через Систему быстрых платежей возрос до 15 млрд рублей

На данный момент большинство перечислений осуществляется на чужие карты.

В ЦБ ранее отмечали, что решение по поводу установления комиссии для клиентов находится в компетенции банков, а не регулятора.

Согласно тарифной сетке регулятора, комиссии за перевод денежных средств для банков — участников системы будут зависеть от суммы операции: от 50 копеек при перечислении до 1 тыс. рублей до 3 рублей при операции от 6 тыс. до 600 тыс., рассказал президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Комиссия будет взиматься как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя, то есть итоговая оплата в пользу ЦБ удваивается, подчеркнул он. Массово тарифы за перевод появятся в 2020-м году, уверен он. Итоговое решение о величине тарифов будет приниматься в соответствии с рыночной стоимостью и тарифами крупнейших банков, пояснил Заблоцкий.