Бывший вице-президент «Открытия» Максим Янпольский по условиям мирового соглашения вернет банку незаконно выплаченную ему премию до августа 2020 года, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 августа утвердил мировое соглашение в деле по иску «Открытия», требовавшего признать незаконной выплату премии в размере 55 млн рублей. В постановлении говорится, что Янпольский обязался вернуть 47,85 млн рублей — сумму бонуса за вычетом удержанного с него НДФЛ. Половину суммы бывший топ-менеджер должен перечислить в течение 20 дней с момента утверждения мировой, вторую — двумя равными частями в феврале и августе будущего года.

Два бывших топ-менеджера «ФК Открытие» обжаловали взыскание с них 115 млн рублей В апреле суды признали недействительными сделки по выплате банком в пользу Сбытова 60 млн рублей, Янпольского — 55 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы в апреле признал выплату премии Янпольскому незаконной и обязал бывшего топ-менеджера вернуть деньги банку. Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и в связи с утверждением мировой прекратил производство по делу.

Всего банк «Открытие», к оздоровлению которого ЦБ приступил в сентябре 2017 года, в августе 2018-го подал девять исков к бывшим руководящим работникам с требованием вернуть премии, выплаченные накануне санации, в общем размере более 400 млн рублей.