Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило 21 организации долгосрочные рейтинги дефолта эмитента и долговые рейтинги после повышения суверенного рейтинга России. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. В список попали банки, а также российские или имеющие российский капитал финансовые компании.

Так, долгосрочные РДЭ Сбербанка, ВЭБа, Райффайзенбанка, Росбанка, Ситибанка, ИНГ Банка, Нордеа Банка, СЭБ Банка, Данске Банка, Эйч-Эс-Би-Си Банка, Чайна Констракшн Банка, Бэнк оф Чайна улучшены до «ВВВ» с «ВВВ-», Россельхозбанка и Газпромбанка — до «ВВВ-» с «ВВ+».

Fitch также поместило находящиеся на уровне «bbb-» рейтинги устойчивости Сбербанка и Ситибанка на пересмотр с возможностью повышения.



Также были повышены рейтинги «Сбербанк Лизинга», «ВЭБ-Лизинга» (у обеих компаний — до «ВВВ» с «ВВВ-»), Государственной Транспортной Лизинговой Компании (до «ВВ+» с «ВВ»), «Балтийского Лизинга» (до «BB» с «BB-»).