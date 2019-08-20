За полгода действия Системы быстрых платежей (СБП) банки зафиксировали снижение доли переводов me2me (сам себе) вдвое — до 30–40%, сообщает «Коммерсант» . Об этом изданию рассказали в опрошенных банках—участниках СБП. В некоторых банках отметили, что уже убрали сценарий me2me-переводов. В начале запуска системы доля подобных переходов доходила до 60–80%.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что с момента подключения ВТБ к СБП в марте уже было проведено свыше 500 тыс. операций на сумму свыше 4,5 млрд рублей. Около 30% переводов от общего объема операций через СБП приходятся на переводы me2me. По словам руководителя направления эквайринга и электронной коммерции банка «Ак Барс» Ильназа Ситдикова, доля me2me-операций составляла около 60% на старте системы, сейчас – 30–40%. В банке «Русский Стандарт» рассказали, что на начальном этапе было отмечено очень много небольших переводов, до 100 рублей. В целом ключевая тенденция использования СБП клиентами — переводы между своими же счетами, указывают в банке. По словам технического директора платежной системы «Золотая корона» Андрея Надточего, с подключением банков в систему ее действительно стало можно использовать для расчетов между людьми. «Но пока банков единицы, найти кого-то, кому ты хочешь перевести деньги, очень сложно», — уточняет он.

Банки отложили введение тарифов за переводы в СБП Пока комиссии за переводы действуют только в одной из ответивших финорганизаций — СКБ-Банке.

Одной из причин такого снижения может быть тот факт, что ЦБ принял решение убрать me2me-переводы, встроив их в c2c-переводы, чтобы «оптимизировать IT-процессы банков». Предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева отмечает, что сейчас СБП работает не в тестовом, а в рабочем порядке. «Проводятся реально необходимые платежи, и их объем, естественно, растет, — поясняет она. — Некоторые банки уже ввели комиссию, что поубавило аппетит к экспериментам».

Однако по мере подключения к системе новых системно значимых банков, в том числе Сбербанка, на который приходится около 70% платежей между физическим лицами, можно ожидать возобновления роста доли переводов самому себе.