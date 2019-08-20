Прибыль банковского сектора за семь месяцев текущего года составила 1,178 трлн рублей против 776 млрд за аналогичный период 2018-го. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — июле 2019 года» .

«Динамика финансового результата в текущем году относительно предыдущего года в значительной мере обусловлена сокращением расходов на формирование резервов на возможные потери, которое носит преимущественно технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9», — поясняют в ЦБ.

Июльское увеличение активов банковского сектора было максимальным в текущем году (плюс 1,1%). В значительной мере рост активов произошел за счет увеличения объема депозитов и остатков средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. За январь — июль активы банковского сектора выросли на 1,6%.

Рост банковского кредитования в целом продолжился, но динамика совокупного кредитного портфеля кредитных организаций в июле по сравнению с июнем была более сдержанной: относительный прирост кредитного портфеля с исключением влияния валютной переоценки составил 0,2% (0,6% в июне). При этом более выраженной стала тенденция к замедлению розничного кредитования (темпы роста в мае — июле снижались), в том числе в результате регулятивных мер Банка России, направленных на сдерживание роста наиболее рисковых сегментов кредитования: необеспеченного потребительского кредитования и ипотечных жилищных кредитов с низким первоначальным взносом.

Доля валютных кредитов в розничном портфеле по-прежнему сохранялась на минимальном уровне (0,6%).

Прирост розничного портфеля за семь месяцев составил 11%, что несколько ниже прироста за аналогичный период 2018 года (11,6%). При этом банки наращивали портфель ипотечных жилищных кредитов, в то время как необеспеченное потребительское кредитование в последние месяцы демонстрировало некоторое замедление.



ДИП Центробанка: прибыль банков в 1 трлн рублей за полгода не выглядит избыточной Прибыль II квартала составила 418 млрд рублей, а I квартала 2019 года — 587 млрд.

Динамика корпоративного кредитования была сдержанной: за месяц его объем вырос лишь на 28 млрд рублей; с исключением влияния валютной переоценки корпоративный портфель почти не изменился (минус 0,04%).

В динамике показателей корпоративного кредитования сохранялись разнонаправленные тенденции. Объем корпоративных валютных кредитов в июле сократился на 1,4% в долларовом эквиваленте после незначительного увеличения месяцем ранее. Продолжился умеренный рост в сегменте рублевых корпоративных кредитов (плюс 0,4%).

За семь месяцев объем корпоративных кредитов вырос на 2,8%. Доля валютных кредитов нефинансовым организациям с начала года снизилась на 3,9 процентного пункта (до 24,9%), при этом прирост рублевых кредитов составил 5,9%, а объем кредитов в иностранной валюте уменьшился в долларовом эквиваленте на 4,8%.



Объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за месяц вырос на 2,8% с наибольшим вкладом по рублевой составляющей. В результате доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов выросла за месяц с 7,9% до 8,1%.

В розничном сегменте объем просроченной задолженности увеличился на 1,2%; данный прирост сконцентрирован в небольшом числе банков. На фоне роста кредитного портфеля доля просроченной задолженности за месяц практически не изменилась (4,9%).

Со стороны ресурсной базы в июле продолжился рост одного из основных источников фондирования — вкладов физических лиц (плюс 0,2%). «Приток вкладов в банки свидетельствует о сохранении доверия населения к банковскому сектору и вкладам как направлению сбережения денежных средств», — отмечают в ЦБ. Несмотря на замедление прироста вкладов в иностранной валюте с исключением валютной переоценки с 1,6% в июне до 0,6% в июле, пока сохраняется их опережающая динамика (объем рублевых вкладов вырос на 0,1%). Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в июле выросла с 20,9% до 21,1%.

Приток вкладов физических лиц за январь — июль 2019 года составил 4,3% (против 3% за семь месяцев 2018-го). С начала текущего года объем рублевых вкладов вырос на 2,8%, а вкладов в иностранной валюте — на 9,9% в долларовом эквиваленте.



Сокращение в июле депозитов и средств организаций на счетах (минус 0,2%) было менее существенным по сравнению с июньским (минус 0,9%). За месяц объем рублевых средств организаций в банках вырос на 0,4%, а валютных — сократился на 1,4%. Доля иностранной валюты в депозитах и средствах организаций на счетах снизилась на 0,3 п. п. до 34,6%.

За семь месяцев объем депозитов и средств организаций на счетах уменьшился на 1,2%.

В числе прочего отмечается, что за полгода отношение административно-управленческих расходов к операционному доходу в среднем по сектору уменьшилось на 1,6 п. п. до 41% на 1 июля, что может свидетельствовать о повышении операционной эффективности деятельности кредитных организаций.



На 1 августа 2019 года в России действовали 456 кредитных организаций (на начало года — 484).