Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 8 млрд рублей против 6 млрд за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Операционный доход по итогам первого полугодия текущего года достиг 33,6 млрд рублей. Он вырос за счет увеличения чистого процентного дохода на фоне активного роста кредитного портфеля. Чистая процентная маржа составила 3,3%.

Общие и административные расходы выросли до 18,8 млрд рублей.

Активы банка по состоянию на 1 июля 2019 года увеличились на 23% относительно начала года и составили 1,6 трлн рублей. Объем ликвидных активов на балансе банка на 1 июля составил 579 млрд рублей, что эквивалентно 37% активов.

Портфель ценных бумаг на конец первого полугодия составил 345 млрд рублей. Прирост произошел в основном за счет роста вложений в ОФЗ. Доля ценных бумаг на балансе банка на 1 июля 2019 года составила 22%.

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился до 761 млрд рублей. По состоянию на 1 июля 2019 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос до 531 млрд рублей, объем портфеля МСБ — до 102 млрд рублей, а розничный портфель — до 128 млрд рублей.

Доля обесцененных кредитов за вычетом резерва под обесценение в чистом кредитном портфеле за первое полугодие сократилась до 6,1%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов остался на уровне 85%.

Средства на счетах клиентов по итогам первого полугодия 2019 года выросли на 30% до 1,3 трлн рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме увеличилась до 30%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов вырос до 744 млрд рублей за счет притока новых клиентов, средства клиентов МСБ и розницы также увеличились до 186 млрд и 390 млрд рублей соответственно.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями «Базеля III», на 1 июля 2019 года составил 143 млрд рублей. Коэффициент общей достаточности капитала по «Базелю III» по МСФО на 1 июля 2019 года составил 11,8%, коэффициент достаточности основного капитала — 11,8%, коэффициент достаточности базового капитала — 11,8%.