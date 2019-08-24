Аналитики банка «Русский Стандарт» изучили финансовое поведение клиентов — семейных и свободных — в первом полугодии 2019-го. Согласно исследованию, интерес к кредитам у неженатых мужчин оказался выше, чем у незамужних женщин, а вклады активнее всех открывают женатые мужчины.

«С появлением семьи заинтересованность в накоплениях повышается. Так, на долю семейных клиентов приходится большинство вкладов, оформленных в банке «Русский Стандарт». При этом женатые мужчины открывают депозиты активнее: на них приходится 71,9% всех «мужских» вкладов, тогда как на неженатых — 28,1%. У семейных дам — 62,6% всех «женских» депозитов, а у незамужних — 37,4%», — говорится в сообщении.

Как показала статистика банка, неженатые клиенты чаще берут кредиты, чем незамужние клиентки. На первых приходится 51,7% всех «мужских» кредитов, а на вторых — 47,4%. Кредитные карты чаще оформляют семейные клиенты: 60,7% мужчин и 57,7% женщин.