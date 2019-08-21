​Через API планируется открыть информацию о банкоматах, отделениях, услугах для физических и юрлиц и их доступности для нерезидентов​

Банк России совместно с центральными банками стран ЕАЭС (в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) проводит работу по подготовке пилотного проекта в сфере открытых API (программных интерфейсов приложений), рассказали «Коммерсанту» банкиры, получившие предложение ЦБ. Всего письмо регулятора получили около 20 кредитных организаций, которые должны дать ответ о готовности к участию до 23 августа.

«Для гармонизации подходов использования открытых API в странах ЕАЭС и изучения возможности унификации разрабатываемых стандартов планируется проведение соответствующего пилотного проекта с привлечением коммерческих банков», — отметили в ЦБ. «Планируется открыть информацию через API о банкоматах, отделениях, услугах для физических и юрлиц и их доступности для нерезидентов»,— рассказывает собеседник, знакомый со сценариями. По его словам, финансовые организации должны предоставить информацию в виде стандартных API, которые «могут использовать агрегаторы стран для организации сервиса для конечных пользователей».

В ВТБ, Райффайзенбанке, банках «Ак Барс», «Русский Стандарт», РНКО «Платежный центр» пока рассматривают предложение ЦБ. В Сбербанке отметили, что главное — это «обеспечение безопасности любой информации, которую нам доверяют клиенты, и защита их интересов». В Совкомбанке оценивают необходимые ресурсы для участия в проекте.

У предложения регулятора есть определенные плюсы, отмечают участники рынка. Так, представленные сценарии позволят проработать базовые принципы предоставления информации: формат, состав сведений, вопросы информационной безопасности при взаимодействии владельца информации и потребителя. В перспективе развитие открытых API позволит физическим лицам получать финансовые услуги от банка любой страны ЕАЭС. Также использование открытых интерфейсов позволяет повысить качество клиентского сервиса, сокращая время вывода решений на рынок.

Однако эксперты указывают на риски нового проекта, которые заключаются в возможности неправомерного доступа к клиентской информации, в создании вирусного программного обеспечения, взаимодействующего с банковскими приложениями. При этом экономическая выгода от реализации данного предложения неочевидна — если небольшому банку необходимо сделать код своего клиентского ПО открытым, то затраты на это могут превышать годовой бюджет на обслуживание всей IT-системы банка, и государство в этом должно помогать.