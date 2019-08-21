Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ 20 августа отправила в суд первой инстанции дело о взыскании более 250 млн рублей с инвестиционно-финансовой компании (ИФК) «Аргентум» в пользу банка «Ренессанс», сообщает «Коммерсант» . Дело касается сделки репо, заключенной между банком и ИФК — в 2015 году контрагенты договорились, что «Аргентум» передает банку с условием обратного выкупа ипотечные сертификаты участия «ИСУ Эталон», а тот ИФК — около 220 млн рублей. Обратная передача ценных бумаг и денег должна была состояться 25 февраля 2016 года.

Банк России отозвал у «Ренессанса» лицензию 14 декабря 2015 года, а в 2016-м, за день до срока исполнения второй части сделки репо, банк был объявлен банкротом. Обратный выкуп ценных бумаг стороны произвести не успели. Банк в 2017 году подал заявление в суд и потребовал от ИФК «Аргентум» исполнить вторую часть сделки: вернуть оговоренную сумму в 228 млн рублей и еще 23 млн рублей в качестве процентов. ИФК, в свою очередь, утверждает, что бумаги ей никто не вернет, потому что они находятся в конкурсной массе банка. А в таких условиях, если «Аргентум» исполнит свои обязательства в рамках второй части сделки репо, у банка возникнет «необоснованное обогащение».

Суд первой инстанции, а также апелляция и кассация приняли сторону банка, утверждая, что ценные бумаги в конкурсную массу не включены. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отправила дело на новое рассмотрение.

По мнению экспертов, если конкурсному управляющему сделка показалась бы подозрительной, он мог ее оспорить, потому что она произошла меньше чем за месяц до отзыва лицензии у банка. Однако Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим, подало иск в суд не о признании сделки ничтожной, а о ее исполнении. Исходя из этого, можно заключить, что к самой сделке претензий нет. По словам главы АБ «Корчаго и партнеры» Евгения Корчаго, у компании большие шансы, исполнив свою часть сделки и вернув банку деньги, попасть в реестр кредиторов в третью очередь. В этом случае ИФК получит не ценные бумаги, а причитающуюся ей пропорциональную долю от суммы, что останется на ее группу кредиторов.

Согласно сообщению АСВ, спорные ценные бумаги внесены в инвентаризационную опись, а значит, входят в конкурсную массу. Поэтому суд и написал, что ИФК может обратиться в суд за исключением.

По словам партнера PB Legal Арама Байрамкулова, это первое дело по операциям репо в Верховном суде, и «все юридическое сообщество» ждет, как будет квалифицирована сделка и какие последствия наступят для сторон.