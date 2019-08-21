Сбербанк стал первым кредитором проекта по строительству атомной электростанции «Аккую» в Турции. В рамках сделки Сбербанк предоставит АО «Аккую Нуклеар», дочерней компании госкорпорации «Росатом», кредит в сумме 400 млн долларов на семь лет, уточняется в релизе финучреждения.

Ранее работы по сооружению АЭС «Аккую» финансировались из средств федерального бюджета РФ и собственных средств «Росатома», выделенных для реализации проекта.

«Сбербанк и госкорпорация «Росатом» впервые совместно реализуют международный проект такого уровня», — подчеркивает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, уточняя, что строительство АЭС «Аккую» осуществляется в рамках межправительственного соглашения, подписанного РФ и Турцией.



АЭС «Аккую» станет первой атомной электростанцией в Турции. «Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт», — указано в сообщении Сбербанка.