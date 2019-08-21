Промсвязьбанк удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации. Утром в среду, 21 августа, документ был доступен в соответствующем разделе на сайте ПСБ, однако к обеду ссылка на него исчезла. В течение нескольких часов после этого документ был доступен по прямой ссылке, сохранившейся у РБК, однако после 16:00 мск стал недоступен и там.
После 17:00 мск отчетность вернулась на сайт, но из нее пропала информация о накопленном золоте. 14 августа «Коммерсант» на основе оборотной ведомости ПСБ написал, что в банке за три месяца появилось более 8 тонн золота: на 1 апреля вложения ПСБ в драгоценные металлы оценивались в 368 млн рублей, а на 1 июля — в 23,9 млрд рублей. Отчетность по МСФО, выпущенная 20 августа, также показала, что запасы драгоценных металлов на балансе банка выросли за полгода на 23 млрд рублей, до 23,9 млрд, — внимание на это обратил Forbes.
Ранее закрытая отчетность банка была реконструирована на основе данных ЦБ.
Промсвязьбанк не раскрывает часть отчетности, такое право ему дает апрельское постановление правительства, позволяющее эмитентам скрывать отчетность. Если в первой версии отчетности было 15 изъятий информации в соответствии с постановлением, то теперь их число увеличилось, в частности закрыт раздел о раскрытии информации по справедливой стоимости, где и содержались сведения о драгоценных металлах. Также оказались закрыты сведения об инвестициях в ОФЗ (было 16,3 млрд рублей), облигации ЦБ (92,8 млрд рублей), корпоративные евробонды (25,9 млрд рублей).
Помимо этого, ПСБ дополнительно скрыл данные по общехозяйственным и административным расходам. Они, в частности, содержали сведения о вознаграждении сотрудников: за первые полгода оно составило 14 млрд рублей, почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года (7,7 млрд рублей).