Совет директоров Альфа-Банка принял решение об учреждении компании Alfa Capital Markets Ltd. на территории Республики Кипр для ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса на зарубежных рынках, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

«Совет директоров Альфа-Банка принял решение об учреждении компании Alfa Capital Markets Ltd. на территории Республики Кипр после получения всех необходимых в соответствии с законодательством разрешений и согласований с российским и кипрским регуляторами. Подготовительные процедуры займут не менее года. Это будет «дочка» Альфа-Банка», — пояснили в пресс-службе.

«Альфа-Банк планирует создание и лицензирование контролируемой иностранной компании для целей ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса на зарубежных рынках капитала», — добавили в пресс-службе.