Чистая прибыль Банка Дом.РФ за первое полугодие 2019 года по МСФО выросла на 4,7 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 5,499 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Портфель ипотечных кредитов составил 88,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 48,4 млрд рублей. Достаточность собственных средств по состоянию на 30 июня текущего года равнялась 15,3% по сравнению с 17,1% по состоянию на 31 декабря 2018 года.

По словам председателя правления Банка ДОМ.РФ Артема Федорко, это произошло на фоне роста ипотечно-строительных активов. По состоянию на конец II квартала их доля в кредитном портфеле достигла 75%, а прирост с начала года — более 20 процентных пунктов.

Чистые процентные доходы за первое полугодие 2019 года составили 2,787 млрд рублей, увеличившись на 21,5% по отношению к первому полугодию 2018 года. Восстановление резервов под обесценение долговых финансовых активов составило 79 млн рублей. Чистые комиссионные доходы достигли 522 млн рублей. Доходы за вычетом расходов по операциям с недвижимостью для продажи — 329 млн рублей. Восстановление прочих резервов выросло на 22,7% до 1,469 млрд рублей. Прочие непроцентные доходы составили 357 млн рублей.

Административно-хозяйственные расходы за первое полугодие 2019 года равнялись 2,945 млрд рублей, снизившись на 819 млн рублей, или 21,8%, в основном в связи со снижением расходов на аренду, содержание помещений и вознаграждение сотрудников в рамках оптимизации филиальной сети и структуры персонала группы.

Портфель кредитов клиентам на 30 июня 2019 года составил 122,801 млрд рублей, увеличившись с начала года на 41,924 млрд рублей, или 51,8%. Динамику портфеля кредитов клиентам обусловили рост портфеля ипотечного жилищного кредитования физических лиц на 48,42 млрд рублей, или 120,2%, и снижение прочих кредитов клиентам на 6,496 млрд рублей, или 16% с начала года преимущественно в связи с сокращением портфеля коммерческого кредитования.

Обязательства на 30 июня 2019 года составили 197,847 млрд рублей, снизившись с начала года на 8,721 млрд рублей, или на 4,2%. Снижение обязательств обусловлено сокращением привлеченных средств физических лиц на 21,022 млрд рублей, или 22,6%, с начала года при одновременном росте привлеченных средств юридических лиц на 28,631 млрд рублей, или 52,9%; досрочным погашением субординированного займа АСВ с суммой основного долга 6,8 млрд рублей, а также досрочным погашением займа АСВ с суммой основного долга 7,1 млрд рублей в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных планом финансового оздоровления банка; снижением оценочных обязательств на 7,586 млрд рублей, или 37% с начала года.

Собственные средства на 30 июня 2019 года составили 21,659 млрд рублей, увеличившись с начала года на 20,866 млрд рублей в связи с ростом уставного капитала банка на 15 млрд рублей, а также получением общего совокупного дохода в размере 5,866 млрд рублей.

Единственным акционером Банка ДОМ.РФ является финансовый институт развития «ДОМ.РФ». На базе Банка ДОМ.РФ создан уполномоченный банк в сфере жилищного строительства.