Общий совокупный доход группы Альфа-Банка, в которую входит ABH Financial, Альфа-Банк и дочерние компании, по МСФО за первое полугодие 2019 года вырос до 435 млн долларов США. Об этом говорится в сообщении Альфа-Банка.

Из презентации Альфа-Банка следует, что чистая прибыль группы сократилась по сравнению с первым полугодием прошлого года в 2,6 раза в долларовом эквиваленте до 249 млн долларов (рублевый показатель снизился в 2,4 раза, до 16,3 млрд рублей).



Чистые процентные доходы превысили 1 млрд долларов, продемонстрировав рост почти на 20% в рублевом эквиваленте. Чистый комиссионный доход увеличился на 17,6% в рублевом эквиваленте, составив 469 млн долларов. Покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло 76,6%.

В первом полугодии 2019 года объем чистого процентного дохода показал рост на 8,6% в долларовом эквиваленте или 19,6% в рублевом эквиваленте до 1,08 млрд долларов.

Благодаря росту клиентской базы чистый комиссионный доход увеличился на 6,8% по сравнению с прошлым годом и составил 469 млн долларов. В рублевом эквиваленте рост составил 17,6%. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов на конец первого полугодия 2019 года составила 33,1%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло уровня в 76,6%.

Совокупные активы группы Альфа-Банка выросли на 10,3% до 52,06 млрд долларов по состоянию на 30 июня 2019 года (без учета валютной переоценки рост активов составил 4%).

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 13,5% до 34,7 млрд долларов (рост на 5,7% без учета валютной переоценки). Корпоративный кредитный портфель вырос на 8,3% до 26,5 млрд долларов (рост на 2,2% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 34,3% и составил 8,1 млрд долларов (рост на 22% без учета валютной переоценки).

Доля просроченных кредитов (90+ дней) составила 2,2% по состоянию на 30 июня 2019-го. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами консервативно высокое и на конец первого полугодия 2019 года составляет 163,2%. Доля кредитов третьей стадии в соответствии с МСФО составила 5,1%. Ставка резервирования равна 3,7%.

Обязательства банковской группы Альфа-Банка увеличились на 11% до 44,4 млрд долларов по состоянию на 30 июня 2019 года (рост на 4,2% без учета валютной переоценки). Средства клиентов увеличились на 7% до 34,4 млрд долларов (рост на 0,4% без учета валютной переоценки). Объем текущих счетов вырос на 15,5%, а их доля в средствах клиентов составила 54,4%. Средняя доля рынка по средствам физических лиц до востребования составила 10,1%.

По итогам первого полугодия доля группы Альфа-Банка на рынке розничного кредитования выросла до 3,22%, доля на рынке кредитных карт составила 10,65%, средняя доля на рынке привлечения средств физических лиц до востребования составила 10,11%, доля на рынке корпоративного кредитования увеличилась до 4,7%, клиентская база физических лиц достигла 16,5 млн клиентов, а юридических лиц — превысила 640 тыс. компаний.