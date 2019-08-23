Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, признавших незаконными заключенные в 2013—2014 годах сделки поставочного валютного опциона, по которым авиационная холдинговая компания «Сухой» должна была выплатить Сбербанку около 13,5 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба поступила в суд первой инстанции 21 августа, она будет передана для рассмотрения вместе с материалами дела в Арбитражный суд Московского округа.

Прокуратура Москвы в интересах РФ в лице Росимущества в сентябре 2016 года потребовала признать ничтожными пять сделок поставочного валютного опциона с барьерным условием. АХК «Сухой» и Сбербанк заключили их до финансового кризиса 2014 года, когда произошла девальвация рубля. Одно из условий сделок: при росте курса доллара до уровня выше 40,25 рубля «Сухой» обязывался продать Сбербанку валюту по курсу 28,3 рубля на общую сумму 248,4 млн долларов («сумма валюты на покупку»).

Условиями оспоренных договоров, в частности сделки поставочного валютного опциона с барьерным условием между банком и компанией, предполагалось списание со счетов «Сухого» в общей сложности около 13,5 млрд рублей до 2018 года. На момент подачи иска с расчетных счетов «Сухого» банк уже списал 844,3 млн рублей. Арбитражный суд Москвы в 2016 году принял обеспечительные меры по иску прокуратуры, запретив Сбербанку списывать средства по этим сделкам с расчетных счетов «Сухого».

Арбитражный суд Москвы в марте полностью удовлетворил иск прокуратуры, признав сделки недействительными. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил жалобу Сбербанка на это решение, и оно вступило в законную силу.

Судебные акты не были опубликованы, поскольку разбирательство проходило в закрытом режиме.



Аналогичный спор по сделкам с производными финансовыми инструментами Сбербанк вел ранее с компанией «Транснефть», которая понесла убыток в 66,5 млрд рублей, попытавшись в том же 2014 году застраховаться от обесценения доллара. Арбитраж Москвы удовлетворил иск, однако затем апелляционный суд поддержал Сбербанк, и только в январе 2018 года спор завершился — стороны заключили мировое соглашение. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что оно не предусматривает денежных выплат.

