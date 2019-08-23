Временная администрация от Центробанка обнаружила «дыру» в балансе банка «Прайм-Финанс» в размере 211 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

На 6 июня 2019 года активы, согласно данным отчетности банка, составили 1,008 млрд рублей, обязательства — 946,6 млн рублей. По результатам обследования банка активы были уменьшены до 735,7 млрд рублей.

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами банка — 210,9 млрд рублей.