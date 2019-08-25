Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг БайкалИнвестБанка на уровне «B-(RU)». Кроме того, агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Реалист» на уровне «B(RU)». Прогноз по рейтингам — «развивающийся».
Присвоение прогноза «развивающийся» по рейтингам (ранее кредитные рейтинги имели статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся») связано с тем, что осуществляемая с конца 2018 года процедура по реорганизации и присоединению к БайкалИнвестБанку банка «Реалист» еще не завершена, и в настоящее время агентство не имеет возможности оценить сроки ее завершения.
Как напоминает агентство, БайкалИнвестБанк — небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Иркутской области и в Москве. Банк специализируется на кредитовании нефинансовых компаний, кредитах на покупку спецтехники, выдаче банковских гарантий, операциях по покупке/продаже золота и валютно-обменных операциях. «Реалист» — небольшая кредитная организация c базовой лицензией, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Москве. Банк специализируется на кредитовании нефинансовых компаний и выдаче банковских гарантий.
Оценка бизнес-профиля отражает слабую франшизу БайкалИнвестБанка и банка «Реалист» на банковском рынке и учитывает отрицательное мнение АКРА относительно деловой репутации одного из бенефициаров, выступавшего акционером Рост Банка и ряда связанных с ним банков, в отношении которых в ноябре 2014 года Банк России принял решение о процедуре финансового оздоровления.
Агентство отмечает, что БайкалИнвестБанк в масштабах российского банковского сектора имеет незначительную долю рынка, однако на региональном уровне банк обладает адекватными рыночными позициями и имеет устойчивую базу заемщиков среди золотодобывающих компаний. АКРА отмечает достаточно высокую диверсификацию операционного дохода банка, однако допускает возможность ее снижения в связи с изменением критериев допуска банков на рынок гарантий с 1 января 2020 года, что может привести, по мнению АКРА, к сокращению комиссионного дохода от выдачи гарантий.
Аналитики поясняют, что сохраненный на уровне «В-(RU)» кредитный рейтинг БайкалИнвестБанка обусловлен его слабым бизнес-профилем в сочетании с адекватной достаточностью капитала, адекватной позицией по ликвидности, нейтральной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной структурой фондирования.
К позитивному рейтинговому действию могут привести снижение доли проблемных и безнадежных ссуд, усиление конкурентных позиций в ключевых сегментах, а также снижение концентрации источников фондирования. К негативному рейтинговому действию могут привести снижение нормативов достаточности капитала, ухудшение качества кредитного портфеля или ухудшение позиции по ликвидности.
Советы директоров обоих банков возглавляет их совладелец Олег Карчев.
Подтверждение кредитного рейтинга банка «Реалист» обусловлено сохраняющейся адекватной оценкой достаточности капитала и позицией по ликвидности и фондированию, слабым бизнес-профилем и удовлетворительной оценкой риск-профиля.
К позитивному рейтинговому действию может привести снижение концентрации на крупнейших группах заемщиков. К негативному рейтинговому действию могут привести снижение нормативов достаточности капитала, ухудшение качества кредитного портфеля, ухудшение позиции по ликвидности.
«Развивающийся» прогноз предполагает с равной долей вероятности как повышение, так и понижение рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.