В банке «Александровский» произошли кадровые изменения, говорится в сообщении кредитной организации.

Председателем совета директоров избран Александр Пустовалов, который более двух лет входит в состав совета директоров банка и нацелен на интенсивное развитие кредитной организации. «Александровский» продолжит реализацию стратегии по укреплению позиций в корпоративном, розничном и инвестиционном бизнесе.

Вице-президент Кирилл Каптюгов в качестве члена правления банка будет курировать развитие сети офисов продаж и обслуживания клиентов. Банк нацелен на повышение эффективности системы продаж и реформирование сети в рамках релокации офисов.

Александр Пустовалов работает в банке «Александровский» с 2018 года. В 2001—2005 годах являлся председателем правления Промстройбанка. В 2005—2006 годах занимал должность вице-президента банка ВТБ, в 2007—2008 годах — вице-президента, генерального директора Северо-Западной дирекции Банка Москвы. В 2012—2018 годах являлся членом наблюдательного совета банка «Санкт-Петербург».

Кирилл Каптюгов работает в банке «Александровский» с 2018 года. В 2001—2011 годах работал в Санкт-Петербургском филиале НОМОС-Банка, в том числе в должности заместителя управляющего филиалом по розничному бизнесу. С 2011 года являлся заместителем управляющего филиалом банка «Петрокоммерц», после реорганизации — банка «ФК Открытие» в Санкт-Петербурге. В 2016—2018 годах возглавлял филиал банка «Эксперт» в Санкт-Петербурге.