Клиенты Морского Банка, использующие карты платежной системы Mastercard, получили доступ к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay, говорится в пресс-релизе финучреждения.

«С 20 августа 2019 года клиенты Морского Банка (АО) получили возможность оплачивать свои покупки при помощи устройств Apple (по технологии Apple Pay). Теперь клиенты банка смогут использовать в своих повседневных расходах легкий и безопасный способ оплаты. Сервис Apple Pay стал доступен владельцам карт Mastercard Морского Банка (АО) при технологической поддержке аутсорсингового процессингового центра «КартСтандарт» (ГК ЦФТ)», — отмечается в сообщении.

При добавлении платежной карты в Apple Pay номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Клиенты Морского Банка могут добавить кредитную или дебетовую карту Mastercard банка через приложение Wallet. Оплату с помощью Apple Pay также можно настроить в мобильном приложении «Морской Банк Онлайн». Расплачиваться Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch, напомнили в банке.