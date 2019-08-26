Сбербанк стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в размере 46,5%. О закрытии сделки сообщается в релизе, распространенном Сбербанком в понедельник.

«Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки по созданию крупнейшей компании российского рынка медиа и развлечений», — отмечается в релизе.

Сбербанк вложился в капитал медиагруппы (инвестиции cash-in) — денежные средства пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ, поясняют в кредитной организации, указывая, что в результате партнерства его экосистема дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group. Ранее активы принадлежали A&NN и Era Capital (сейчас доли этих компаний равны 46,5% и 7% соответственно).

«В периметр сделки вошли онлайн-кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета, в числе которых Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис «Рамблер.Касса» и другие, а также кинотеатр «Художественный». Ежемесячное число уникальных пользователей цифровых активов Rambler Group составляет на данный момент 56 млн человек», — отмечается в сообщении Сбербанка.

Структура корпоративного управления предусматривает создание совета директоров, в который войдут первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, старший вице-президент, директор по развитию экосистемы Сбербанка Андрей Ванин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, основатель и основной бенефициар фонда A&NN Александр Мамут, генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group Ольга Барская, CEO и основатель Era Capital Екатерина Лапшина и CEO Rambler Group Рафаэль Абрамян.

Председателем совета директоров будет избран Лев Хасис. Должность предполагает ежегодную ротацию: следующим председателем совета директоров будет Александр Мамут. Руководить Rambler Group в должности CEO продолжит Рафаэль Абрамян. Совет директоров будет отвечать за стратегию развития медиагруппы, определять приоритетные направления развития.

«Партнерство с Rambler Group позволяет нам сформировать ядро экосистемы в области контента, развлечений и медиа. На его основе мы будем в дальнейшем запускать дополнительные сервисы для наших клиентов, обеспечивая их эксклюзивным контентом, предложениями и сервисами, максимально приближенными к индивидуальным предпочтениям», — комментирует Лев Хасис.



Сбербанк и Rambler Group уже реализовали ряд совместных проектов. Так, клиентам Сбербанка в цифровых и офлайн-каналах были предложены специальные условия пользования контентом онлайн-кинотеатра Okko. Еще одно направление сотрудничества банка и Rambler Group — развитие информационного и видеоконтента, который будет использоваться в рамках экосистемы Сбербанка.