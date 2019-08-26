ЦБ также отдельно отмечает банки, допускающие снижение норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 7%

Нормативы Банка России нарушили в июле 12 кредитных организаций, выяснили аналитики Банки.ру.

На данный момент в России зарегистрировано 415 банков (277 с универсальной лицензией и 138 с базовой лицензией). В июле три банка лишились своих лицензий: «Ассоциация», «Жилкредит» и РАМ Банк. Кроме того, добровольно «сдал» лицензию Национальный Банк Взаимного Кредита, а «Банкхаус Эрбе» и Межрегиональный промышленно-строительный банк были присоединены к Джей энд Ти Банку и Актив Банку соответственно.

В августе ни одной банковской лицензии отозвано не было.

Все 12 банков, нарушивших в июле нормативы ЦБ, находятся в процессе финансового оздоровления.

Восточный Банк и Почта Банк, как и в предыдущем месяце, нормативов не нарушали, однако на протяжении 30 и 31 дня соответственно допускали снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 до уровня ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором. В июле к ним присоединился МТС Банк, также допускавший в течение 31 дня снижение значений Н1.1 ниже 7%. Отметим, что значения Н1.1 в июле у МТС Банка и Почта Банка стабильно превышали 6,5%, а показатели Восточного Банка были близки к минимально допустимым значениям.

За семь месяцев 2019 года российские кредитные организации получили прибыль в размере 1,18 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере 775,66 млрд рублей.



Прибыль в совокупном размере 1,31 трлн рублей получили с начала года 349 кредитных организаций, а отрицательный финансовый результат в размере 128,7 млрд рублей — 97.