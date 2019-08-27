Центральный банк России привлек к административной ответственности банки «Уралсиб» и «Открытие» по статье 14.29 Кодекса об административных нарушениях РФ и Газпромбанк — по части 12 статьи 15.29 КоАП. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте регулятора.

Статья 14.29 КоАП, по которой привлечены к ответственности «Уралсиб» и «Открытие», формулируется как «Незаконные действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет». Банкам грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. В отношении «Уралсиба» 5 августа 2019 года было выписано три постановления, в отношении «Открытия» — пять. Документ вступает в силу 27 августа.

Статья 15.29, часть 12 формулируется как «Иное нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг, репозиторием, клиринговой организацией, лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, акционерным инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда при осуществлении ими соответствующих видов деятельности, установленных законодательством требований к этим видам деятельности». Газпромбанку грозит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Постановление выписано 2 августа, вступает в силу 27 августа.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.