«Дочка» «ВЭБ.РФ» — Связь-Банк — должна быть передана на баланс Промсвязьбанка до конца осени. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы очень хотим, чтобы это произошло в ближайшее время. Это точно должно произойти в течение осени. Я, честно говоря, считаю, что там подавляющее большинство дороги прошло. Сейчас остается несколько вопросов между Промсвязьбанком и Связь-Банком по поводу качества активов», — сказал чиновник.

Он также уточнил, что вопрос о качестве активов модерируется Банком России и в ближайшее время будет решен.

В конце 2018 года государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» предложила передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Госкорпорация обсуждает с Минфином и Банком России вопрос переоформления долга перед ЦБ на 212 млрд рублей, которые регулятор выделял ВЭБу с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-Банка и банка «Глобэкс».