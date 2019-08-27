Накопление запасов золота на балансе Промсвязьбанка связано с тем, что банк ищет свою рыночную нишу, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев, передает корреспондент РБК.

20 августа Промсвязьбанк опубликовал отчетность по МСФО за полгода, однако на следующий день удалил ее. Банк вернул отчет на сайт только через несколько часов, при этом часть информации, которая содержалась в первой версии документа, из него исчезла. В частности, Промсвязьбанк скрыл раздел с информацией о справедливой стоимости, в котором были указаны сведения об инвестициях в ОФЗ (было 16,3 млрд рублей, как следует из прошлой версии документа), об облигациях ЦБ (было 92,8 млрд рублей), корпоративных евробондах (25,9 млрд рублей), а также запасах драгоценных металлов (23,9 млрд рублей).

Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота Промсвязьбанк не раскрывает часть отчетности, такое право ему дает апрельское постановление правительства, позволяющее эмитентам скрывать отчетность.

«Всплеск, потому что банк ищет свою нишу рыночную и начал работать, в том числе на рынке золота», — сказал Моисеев.

Из отчетности Просвязьбанка пропал и раздел с данными об общехозяйственных и административных расходах, в котором были сведения о вознаграждении сотрудников: за первые полгода оно составило 14 млрд рублей — почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года (7,7 млрд рублей).

Право не раскрывать часть отчетности Промсвязьбанку дает апрельское постановление правительства № 400, позволяющее не публиковать данные эмитентам, находящимся под санкциями, а также оборонному банку, которым и является ПСБ (на его базе правительство создает спецбанк для работы с оборонным сектором, в частности ему передаются оборонные кредиты других банков).