Банк «Восточный» проанализировал, какие бонусные категории выбирают мужчины и женщины, участвующие в программе «Кешбэк».



«Мужчины чаще водят автомобиль, поэтому 43% мужчин, пользующихся кредитными картами «Восточного», выбирают категорию «За рулем». Женщины же чаще делают выбор в пользу разнообразия покупок, поэтому почти половина из них (49%) выбирают универсальную категорию «Все включено», которая позволяет получать 2% кешбэка за все покупки. При этом среди женщин также много автолюбительниц, поэтому категория «За рулем» тоже пользуется популярностью: ее выбрали 25% женщин. А среди мужчин немало тех, кто делает выбор в пользу универсальности: 26% из них выбирают категорию «Все включено», — отмечается в сообщении.



В выборе категорий «Тепло», «Отдых» и «Все включено» гендерные различия прослеживаются слабее. Так, «Тепло» выбрали 24% мужчин и 16% женщин, «Отдых» — 5% мужчин и 6% женщин, «Онлайн-покупки» — 2% мужчин и 4% женщин.



«Кредитными картами «Восточного» пользуются клиенты различных возрастов. И существующие возрастные различия прослеживаются при выборе бонусных категорий. Например, клиенты в возрасте до 30 лет чаще всего выбирают категории «Все включено» (45%), «За рулем» (31%) и «Отдых» (12%), на категории «Тепло» и «Онлайн-покупки» приходится по 7% и 5% соответственно. В возрасте старше 30 лет картина несколько другая: на первом месте все те же категории «За рулем» (36%) и «Все включено» (35%), но на третьем месте — категория «Тепло», ее выбирают 22% клиентов. Еще 4% приходится на категорию «Отдых» и 3% — на «Онлайн-покупки», — уточнили в банке.

Как пояснили в «Восточном», клиенты до 30 лет значительную часть расходов совершают в кафе, ресторанах и кино, поэтому 12% из них делают выбор в пользу категории «Отдых». Но с возрастом потребительские привычки меняются, и на первый план выходят более прагматические статьи расходов, поэтому на третье место в выборе клиентов старше 30 лет вырывается категория «Тепло», объясняют результаты исследования в банке. При этом категории «Все включено» и «За рулем» пользуются популярностью у клиентов всех возрастов.

Программа «Кешбэк» позволяет выбирать, за что будет начисляться повышенное вознаграждение. На выбор дается пять бонусных категорий с кешбэком до 10%: «За рулем», «Отдых», «Онлайн-покупки», «Тепло» и «Все включено».