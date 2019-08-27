Шестой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение об обеспечительных мерах в виде запрета банку «Восточный» размещать дополнительную эмиссию акций, говорится в материалах суда.

Ранее компания Finvision (миноритарный акционер банка «Восточный») подала заявление в арбитраж о признании недействительными нескольких решений совета директоров банка. В частности, истец просит признать недействительным решение о дополнительном выпуске 500 млрд акций банка, а также об утверждении цены размещения дополнительных акций в размере 1 копейки за акцию.

Рассмотрение иска, который слушается в закрытом режиме, назначено на 17 сентября. В качестве обеспечительной меры суд 5 июня по заявлению истца запретил размещение допэмиссии. Банк обжаловал эти меры.

Арбитражный суд Амурской области 17 июня оставил без изменения определение от 5 июня. Затем оно было обжаловано в апелляции.

Апелляционный суд отказал Evison в жалобе на немедленную передачу 9,99% акций «Восточного» 17 мая суд обязал Evison исполнить соглашение о кол-опционе от 26 августа 2016 года и продать Finvision 9,99% акций банка «Восточный».

Кроме того, областной суд удовлетворил иск компании Finvision к кипрской компании Evison Holdings Limited (через ответчика инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют более 50% акций банка) об обязании исполнить соглашение о кол-опционе.

Согласно условиям соглашения ответчик должен был продать истцу 9,99% акций банка, но, по информации Finvision, кипрская компания отказалась от исполнения договора.

Также по ходатайству истца суд арестовал 9,99% акций банка, принадлежащих ответчику, сообщил 1 апреля журналистам адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы Evison Holdings Limited.

Заявитель просил суд наложить арест на 80,2 млрд обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Восточный» номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Также компания просила запретить органам банка «Восточный» принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение этих акций.

Арбитраж Амурской области также рассматривает иск банка «Восточный» к Evison Holdings Limited и основателю Baring Vostok Майклу Калви о возмещении 9,8 млрд рублей убытков, причиненных банку.