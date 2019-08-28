Аналитики Банки.ру изучили представленные Центробанком данные по развитию российского банковского сектора за семь месяцев текущего года и выделили ключевые тенденции.

ЦБ РФ на прошлой неделе представил доклад о динамике развития банковского сектора за январь — июль 2019 года. В первую очередь регулятор рапортовал о том, что тенденция к замедлению розничного кредитования стала более выраженной благодаря принятым регулятивным ужесточениям (ЦБ повышал коэффициенты риска по потребительским кредитам с повышенной ставкой и ипотеке с первоначальным взносом менее 20%). Кроме того, Банк России отметил улучшение финансовых результатов банков, в частности повышение операционной эффективности и заметный рост прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, регулятор сделал оговорку, что при оценке прибыльности в текущем году необходимо держать в уме корректировки в бухучете с начала года, оказавшие существенное влияние на финансовый результат сектора.

Розничное кредитование: ЦБ ограничивает рост, снижения ставок пока незаметно

Замедление темпов роста кредитования физических лиц, действительно, наблюдается уже не первый месяц. Так, еще в апреле 2019 года совокупный розничный портфель банков вырос на 2% (здесь и далее данные ЦБ с исключением влияния валютной переоценки и без учета кредитных организаций с отозванной лицензией), в мае и июне рост замедлился до 1,6% и 1,4% соответственно, а в июле ЦБ зафиксировал лишь 1,2% роста. При этом снижение темпов роста в июне (данных за июль по сегментам розничного кредитования ЦБ пока не приводил) стало в полной мере заслугой необеспеченных потребительских ссуд (НПС), более всего волнующих в последнее время банковское и финансовое сообщество. Так, в сегменте ипотечного кредитования после замедления темпов роста в мае с 1,6% до 1% рост в июне ускорился до 1,4%. В сегменте автокредитования наблюдалась аналогичная ситуация: снижение темпов роста в мае более чем вдвое, до 1,2%, и ускорение роста до 1,4% в июне. Темпы роста НПС, наоборот, два последних отчетных месяца снижались — с 2,3% в апреле до 2,1% в мае и 1,7% в июне. Тем не менее по итогам января — июля 2019 года темп роста НПС все-таки вышел на двузначную отметку, составив чуть меньше 11%. Динамика текущего года пока лишь незначительно уступает графику предыдущего: за январь — июль 2018-го портфель НПС вырос на 11,6%, а за весь 2018 год — на 22,8%.

Стоит напомнить, что, согласно базовому прогнозу ЦБ, опубликованному в июньском докладе о денежно-кредитной политике, темп роста кредитования населения в 2019 году должен составить 15—20% (ЦБ повысил данную оценку по сравнению с мартовским докладом — с 12—17%). Данный прогноз выглядит вполне реалистичным, так как регулятивное сдерживание темпов роста НПС в общей динамике розничного кредитования будет компенсироваться приростом объема ипотечных ссуд и автокредитов на фоне общего снижения процентных ставок по банковской системе.

Впрочем, пока смягчение процентной политики ЦБ коснулось розничного кредитования лишь в минимальной степени. Так, по данным регулятора, средневзвешенная ставка по рублевым кредитам физлицам за период с января по апрель текущего года увеличилась с 13,1% до 13,4%, продолжила рост в мае, составив 13,6%, и лишь в июне (последние доступные данные) снизилась до апрельского значения 13,4%, что остается выше июньского уровня прошлого года (13%). Вероятно, такая динамика (вопреки общей тенденции падения ставок) является в том числе результатом регулятивного ужесточения ЦБ в отдельных сегментах розничного кредитования. Кроме того, российские банки снижают ставки по кредитам традиционно весьма неохотно даже в периоды общего снижения ставок, которое находит свое отражение в первую очередь в стоимости пассивов банковского сектора.

Кредитование бизнеса: ставки снижаются, динамика остается невнятной

Помимо сдерживания высокорискованного необеспеченного потребительского кредитования от ЦБ постоянно требуют ускорения темпов роста кредитования бизнеса. Корпоративное кредитование выросло по итогам января — июля 2019 года лишь на 2,8%, что тем не менее опережает график предыдущего года (плюс 2,7% за аналогичный период). Но со II квартала текущего года рост объема кредитов, выдаваемых юрлицам, откровенно застопорился. Так, после ускорения роста кредитования в марте 2019 года до 0,9% (по итогам I квартала — рост на уровне 2,3%) темпы роста портфелей юрлиц уже дважды оказывались на нуле (в мае и июле), а максимальный рост составлял лишь 0,4% (в июне).

Базовый прогноз Банка России на конец 2019 года предполагает прирост объема кредитов предприятиям и организациям на 7—10%, однако пока даже нижняя граница указанного диапазона выглядит весьма оптимистичным сценарием. При этом, судя по невнятной динамике корпоративного кредитования, не слишком помогает данному процессу и снижение ставок. Так, по данным ЦБ, в июне текущего года средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам корпоративным заемщикам составила 9,6%. Ставка по-прежнему остается ощутимо выше, чем год назад (8,5%), однако наблюдается ее постепенное снижение вместе с замедлением инфляции и смягчением процентной политики ЦБ. Так, в конце 2018 года ставка находилась на уровне 9,2%, в январе поднялась до 9,9%, а в марте достигла двузначного уровня (10%), после чего постепенно уменьшилась до июньского значения.

Средства физлиц: ставки снижаются, приток вкладов продолжается

В структуре ресурсной базы банков объем вкладов физлиц после отрицательной динамики в мае (минус 0,1%) вырос на 1,3% в июне, однако рост в июле вновь замедлился и составил лишь 0,2%. Впрочем, в целом со II квартала текущего года отмечается ускорение темпов роста объема вкладов физических лиц. Так, если по итогам I квартала объем вкладов вырос лишь на 0,8%, то в целом за январь — июль рост достиг 4,3%, что к тому же опережает и график предыдущего года (плюс 3% за аналогичный период).

Впрочем, помесячная динамика объема средств физлиц остается нестабильной, и дальнейшее снижение процентных ставок по вкладам, безусловно, не будет способствовать ускорению притока средств населения. В частности, в августе средняя максимальная ставка по рублевым депозитам, рассчитываемая ЦБ по десяти крупнейшим банкам на рынке вкладов, впервые с октября прошлого года опустилась ниже 7% годовых — до 6,82%. В целом ставка планомерно снижается с марта текущего года, когда она находилась на отметке 7,72% годовых. В данном случае можно увидеть классический пример того, как в период смягчения процентной политики стоимость пассивов банковского сектора снижается заметно быстрее стоимости кредитования. Так, депозитная ставка банков с марта по август уменьшилась уже почти на 1 процентный пункт, хотя ключевая ставка ЦБ снизилась за соответствующий период лишь на 0,5 п. п. Ставка по корпоративному кредитованию, как описывалось выше, показала еще менее заметное снижение, а ставок по рознице снижение и вовсе пока толком не коснулось.

Средства юрлиц: бюджет забирает больше, чем отдает

Если объем средств населения в банках худо-бедно растет, то средства корпоративных клиентов сокращаются второй месяц подряд (минус 0,9% в июне и минус 0,2% в июле). В целом в течение января — июля текущего года объем средств корпоративных клиентов рос лишь в трех месяцах (в январе, феврале и мае) и сократился с начала года на 1,2%.

С макроэкономической точки зрения отрицательная динамика средств юридических лиц в пассивах банков, по всей видимости, является результатом профицита федерального бюджета. По итогам января — июля 2019 года данный показатель составил 2,03 трлн рублей, или 3,4% ВВП. Бюджетные расходы традиционно являются главным поставщиком ликвидности в банковскую систему, однако пока бюджет больше забирает, чем отдает. Впрочем, амбициозные планы по реализации национальных проектов позволяют надеяться на отсутствие проблем с ресурсной базой у банков в обозримой перспективе. Так, на период до 2024 года в рамках нацпроектов планируется выделение порядка 26 трлн рублей (из которых около 70% придется на федеральный и региональные бюджеты), и существенная часть этих средств в том или ином виде окажется на счетах в банковской системе.

ЦБ: прибыль банковского сектора за семь месяцев составила почти 1,2 трлн рублей Рост банковского кредитования в целом продолжился, но динамика совокупного кредитного портфеля кредитных организаций в июле по сравнению с июнем была более сдержанной.

Прибыль и качество кредитных портфелей: корректировки в бухучете не отражают реальной картины

Прибыль банковского сектора уже по итогам января — июля достигла 1,2 трлн рублей, что эквивалентно результату сектора за январь — октябрь прошлого года. Такой результат Банк России объяснил сокращением расходов по резервированию на возможные потери, которое во многом носит технический характер из-за бухгалтерских корректировок с начала года.

Примечательно, что по этой же причине (корректировки в бухучете) не получится объективно оценить качество кредитных портфелей банков, что было бы весьма актуально в условиях замедления экономического роста в РФ. Так, с начала 2019 года просроченная задолженность растет в сегменте как корпоративного кредитования, так и розничного. Однако такая динамика, согласно комментариям ЦБ, во многом обусловлена изменениями в бухгалтерском учете, согласно которым к совокупной просрочке теперь относятся просроченные дебиторская задолженность и приобретенные права требования.



С учетом корректировок или без них, но результат всего прошлого года по прибыли (1,3 трлн рублей), по всей видимости, будет достигнут банковским сектором уже в ближайшие отчетные даты. При этом даже без учета влияния корректировок в бухгалтерском учете можно рассчитывать на дальнейший рост финансовых результатов банков в перспективе ближайшего года. Росту прибылей будет способствовать уже описанное снижение стоимости фондирования гораздо более быстрыми темпами, чем снижаются ставки по кредитованию. Рассчитывать на продолжение снижения стоимости пассивов банкам позволяют ожидания по дальнейшему смягчению процентной политики Банка России и сближению инфляции с целевым уровнем 4%, что будет возможно при отсутствии шоков с внешних рынков и новых санкционных угроз.