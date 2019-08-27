Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.

Обсуждается вариант логотипа в виде квадрата, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Справа от этого логотипа размещаются наименование бренда «Сбер», а затем название структур, входящих в экосистему банка. По словам источников РБК, решение о ребрендинге пока не принято.

«Информацию о том, что Сбербанк думает о развитии бренда «Сбер» для экосистемы, мы подтверждали еще зимой этого года», — напомнили в пресс-службе Сбербанка. О вариантах логотипа для экосистемы говорить пока рано, добавили там.

По мнению экспертов, стоимость ребрендинга может составлять минимум 300 млн долларов. Затраты Сбербанка на внешнее и внутреннее переоформление одного отделения может обойтись в 300—500 тыс. рублей. У Сбербанка 14,2 тыс. отделений, то есть только на их переоформление затраты могут составить от 4,3 млрд до 7,1 млрд рублей (70—110 млн долларов), следует из оценки экспертов.