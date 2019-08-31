Банк «Центр-инвест» внедрил сервис «Контур.Светофор» в систему дистанционного обслуживания юридических лиц. Теперь клиенты финучреждения могут бесплатно проверить своих партнеров перед совершением онлайн-платежа, говорится в релизе кредитной организации.

«Светофор» позволяет быстро проверять контрагента на благонадежность и принимать решение о сотрудничестве и переводе средств, избегая рисков. Клиенты банка «Центр-инвест» могут выбирать, как им удобнее получать информацию о контрагенте: в окне подготовки платежных поручений, в списках платежек или в справочнике контрагентов», — отмечается в сообщении.



Сервис получает официальную информацию из открытых источников: из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, госконтрактов, бухгалтерской отчетности, арбитражей, исполнительных производств, сведений о банкротстве. Пользователь видит результат проверки в виде цветовых сигналов. Красный сигнализирует о банкротстве или ликвидации компании, желтый рекомендует обратить внимание на некоторые факты — долги, адреса массовой регистрации. Зеленый подтверждает активность бизнеса за последний год, уточняют в банке «Центр-инвест».