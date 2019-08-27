Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении четырех бывших контролирующих лиц АйМаниБанка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации и взыскании с них солидарно более чем 17,081 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Лицензия у банка была отозвана 5 октября 2016 года, а в январе 2017-го он был признан банкротом. АСВ выполняет функции конкурсного управляющего.

Ответчиками по иску, поданному 23 августа, значатся Волчихин И. В., Гончаров А. А., Перминов С. Б. и Семенов Д. Н. Напомним, Игорь Волчихин был исполняющим обязанности предправления банка на момент отзыва его лицензии. Вместе с Анатолием Гончаровым он входил в совет директоров банка, возглавляя его. Волчихин, Гончаров, Станислав Перминов, Дмитрий Семенов, а также ряд других лиц были совладельцами банка.

«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 1 октября 2014 года по 5 октября 2016 года контролирующими лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на заведомо невозвратную задолженность кредитной организации, а также физических и юридических лиц. Кроме того, руководителем банка при наличии соответствующих оснований не принимались предусмотренные федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства банка», — указывают в АСВ.

Отметим, что Перминов, Гончаров и Семенов входят в число ответчиков по иску АСВ к бывшим контролирующим лицам аффилированного с АйМаниБанком Финпромбанка на 29,5 млрд рублей.



О Волчихине в прошлом году сообщалось, что он получил условный срок по делу о растрате на 124 млн рублей.