Рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам банка «ЦентроКредит» с «негативного» на «стабильный» и подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка на уровне «В/В».

«Пересмотр прогноза отражает наше мнение о том, что АКБ «ЦентроКредит», скорее всего, будет поддерживать значительные запасы капитала и сильные показатели достаточности капитала в ближайшие 12—18 месяцев, чему будут способствовать небольшой рост кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг, а также отсутствие значительных убытков от переоценки портфеля ценных бумаг», — поясняется в релизе агентства.

В первой половине 2019 года банк восстановил показатели прибыльности, продемонстрировав чистый доход в размере 7,4 млрд рублей в сравнении с чистым убытком объемом 0,92 млрд в 2018-м. Этот убыток был связан в первую очередь с негативной динамикой на рынке облигаций, вызванной неопределенностью относительно новых санкций США против России. Прибыль и убытки от переоценки, связанные в основном со значительной позицией банка на российском рынке облигаций, обусловили волатильность показателей его прибыльности.

В последние два года банк поддерживал хорошие запасы капитала, причем рассчитываемый агентством коэффициент RAC (коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков, risk-adjusted capital) составлял почти 13,7% в середине 2019 года. «В настоящее время мы учитываем рыночный риск в коэффициенте RAC банка, относя ценные бумаги к торговому портфелю и применяя коэффициент 1,5х к объему рыночного риска, рассчитанному в соответствии с требованиями Банка России. В прошлые годы мы рассматривали ценные бумаги банка как часть банковского портфеля и применяли риск-вес 1 000% к инвестициям банка в акции. Мы полагаем, что новый подход лучше отражает умеренную волатильность инвестиций в акции. Мы также отмечаем, что оценка регулятором рыночного риска в России соответствует стандартизованному подходу Basel», — отмечается в релизе S&P.

«Мы ожидаем, что коэффициент RAC АКБ «ЦентроКредит» будет составлять 14—14,5% в ближайшие 12—18 месяцев благодаря все еще небольшому росту активов и положительным результатам инвестиционной деятельности. В частности, в 2019 году банк, вероятно, получит около 5 млрд рублей прибыли от переоценки портфеля российских гособлигаций. Мы также прогнозируем, что АКБ «ЦентроКредит» будет получать около 2 млрд рублей в форме дивидендов от операций с ценными бумагами. В рамках нашего базового сценария мы полагаем, что банк выплатит дивиденды в размере 2,8 млрд рублей в текущем году и около 2 млрд рублей в 2020-м. Мы ожидаем, что рост кредитования в этот период не превысит 5%, поскольку руководство АКБ «ЦентроКредит» придерживается взвешенного подхода к выдаче новых кредитов. В соответствии с нашими прогнозами, позиция банка по акциям по-прежнему будет расти примерно на 10% ежегодно, при этом инвестиции в акции составят 20—23 млрд рублей», — пишут аналитики.



Они полагают, что банк будет поддерживать достаточные резервы капитала, чтобы абсорбировать умеренную волатильность портфеля ценных бумаг, однако отмечают, что показатели прибыльности и капитализации банка сохраняют зависимость от динамики финансовых рынков. В агентстве также считают, что потенциальный недостаток ликвидности, связанный с российскими инвестициями в акции, в стрессовых ситуациях может привести к более значительным убыткам, чем предусмотрено коэффициентом RAC для банка. В связи с этим позиция банка по риску по-прежнему рассматривается как негативный рейтинговый фактор.