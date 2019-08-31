Райффайзенбанк интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Мое дело» в интернет-банк для малого бизнеса «Райффайзен Бизнес Онлайн», говорится в релизе финучреждения.



«Клиенты Райффайзенбанка, которые ведут учет в интернет-бухгалтерии «Мое дело», теперь могут подключить автоматическое получение выписки из банка и отправку платежных поручений из «Моего дела» в банк», — отмечается в сообщении.



Интеграция активируется с двух сторон: из интернет-банка «Райффайзен Бизнес Онлайн» и личного кабинета сервиса «Мое дело».

