Набсовет ВЭБа рассмотрит проект строительства СПГ-завода и газохимического комплекса (ГХК) за 2,4 трлн рублей. Стоимость ГХК, которым займется экс-партнер Аркадия Ротенберга, превысит 13 млрд долларов, сообщает РБК , указывая, что ранее эта цифра не называлась.

О том, что наблюдательный совет «ВЭБ.РФ», возглавляемый Дмитрием Медведевым, в четверг, 29 августа, планирует рассмотреть вопрос о финансировании мегапроекта «Газпрома» и бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского — строительство промышленного кластера в районе порта Усть-Луга на Балтийском море стоимостью почти 2,4 трлн рублей, — рассказал РБК источник, близкий к одному из членов набсовета госкорпорации. По его словам, вопрос внесен в повестку заседания. Еще один источник, близкий к другому участнику набсовета ВЭБа, слышал о том, что вопрос о кластере в Усть-Луге включен в повестку.

Такой пункт был в предварительном варианте закрытой части повестки заседания, подтвердил менеджер, близкий к ВЭБу. Заседание набсовета ВЭБа запланировано на 29 августа в Белом доме, сообщили в пресс-службе правительства.

Общая потребность в финансировании промышленного кластера в Усть-Луге, включающего мощности по переработке 45 млрд куб. м газа и производству 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год и до 3 млн тонн различных марок полиэтилена, оценивается в 2,388 трлн рублей, говорится в презентации проекта, подготовленной для ВЭБа (в РБК ознакомились с ее копией). Из них 717 млрд рублей — капитал проекта, 1,672 трлн рублей — долговое финансирование.

Проект рассчитан на шесть лет (2019—2024 годы) и будет состоять из двух частей — газоперерабатывающего и СПГ-завода (его строительством и дальнейшей работой будет заниматься компания-оператор «РусХимАльянс», созданная на паритетной основе «Газпромом» и «РусГазДобычей» Оболенского) и газохимического комплекса (компания-оператор — Балтийский химический комплекс, подконтрольный «РусГазДобыче»).

На начальном этапе реализации проекта потребуется около 149 млрд рублей, из которых 111,5 млрд может предоставить в виде кредитов ВЭБ за счет депозитов федерального бюджета и имущественного взноса в капитал, а еще 38 млрд рублей — займы «Газпрома», следует из этих материалов. На эти средства планируется сформировать проектную документацию и уточнить капитальные затраты.

Согласно документам, ВЭБ и «Газпром» могут поучаствовать и в проектном финансировании: субсидия госкорпорации в виде имущественного взноса в капитал или депозиты Фонда национального благосостояния могут составить 427 млрд рублей, а дополнительные займы газовой монополии — еще 140 млрд. Таким образом, на кредиты и субсидии ВЭБа придется в общей сложности 538,5 млрд рублей (23% от общей потребности проекта в финансировании), а на займы «Газпрома» — 178 млрд рублей.

ВЭБ также поучаствует в долговом финансировании наряду с другими российскими банками, говорится в материалах госкорпорации. В ВЭБе рассчитывают, что около 22% долгового финансирования (378 млрд рублей) предоставят иностранные банки под гарантии экспортных кредитных агентств.

Участие ВЭБа и возможность выделения средств ФНБ на проект в Усть-Луге ранее подтверждал, не называя конкретных цифр, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который входит в набсовет госкорпорации. «Это очень хороший проект объемом более 2 триллионов рублей. Но там будут участвовать ВЭБ, частные инвесторы. ФНБ там один из участников», — заявил он 8 июня. «На такого рода проекты, как Усть-Луга, не жалко тратить ФНБ. Это будут точно возвратные деньги», — добавил тогда Силуанов.



Предполагается, что участие в финансировании проекта примут также ВТБ и Газпромбанк, заявил замминистра финансов Андрей Иванов на презентации проекта промышленного кластера в ходе Петербургского международного экономического форума 7 июня. Главы этих банков, Андрей Костин и Андрей Акимов, тоже приняли участие в мероприятии, но их представители отказались от комментариев.