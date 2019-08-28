Кредиторы Лайтбанка направили в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении ряда бывших контролирующих лиц кредитной организации к субсидиарной ответственности по ее обязательствам. Об этом сообщает на своем сайте в среду, 28 августа, Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке.

По данным АСВ, иск был подан 5 августа этого года. Ответчиками значатся Константин Тогузаев, Алсу Якубова, Елена Фролова, Александр Казарновский и Елена Бысова. Сумма иска не указана.

Уточним, что Константин Тогузаев занимал должность председателя правления банка и входил в его совет директоров; Александр Казарновский также был членом правления. Елена Бысова, Елена Фролова и Алсу Якубова были членами совета директоров. Константин Тогузаев (с самым крупным пакетом), Александр Казарновский, Елена Фролова, Елена Бысова входили в число собственников банка.

Лицензия у Лайтбанка была отозвана 29 марта 2018-го, а в мае того же года он был признан банкротом.

ЦБ сообщал, что руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитной документации на общую сумму порядка 15 млн рублей. В ходе обследования финансового состояния банка временная администрация выявила в действиях его бывшего руководства и собственников признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов. Была установлена недостача денежных средств в банке на общую сумму более 144 млн рублей.



Позже регулятор уведомил об обнаруженных признаках трансформирования требований кредиторов банка по денежным обязательствам в более привилегированную очередность их удовлетворения на сумму более 90 млн рублей. Также сообщалось о признаках вывода активов посредством кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности.